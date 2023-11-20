طارق خيري: نبذل جهدًا كبيرًا لاسعاد جماهير الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على ‏حساب الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بختام منافسات البطولة.‏



تصريحات طارق خيري

وأوضح أن الفريق حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، بعد أن فرض شخصيته من البداية، وتدارك الأخطاء التي وقعت خلال الفترة ‏الماضية، لينجح في التتويج ببطولة غالية.‏

وأشار إلى أن الكابتن الخطيب كان له دور كبير في تحفيز الجهاز الفني واللاعبات خلال جلسته الأخيرة التي أكد خلالها ثقته ‏الكبيرة في قدرات الجميع، وهو ما كان له دور كبير في حسم اللقب.‏

وشدد خيري على أن الفريق سوف يبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة من أجل الفوز بكل البطولات، وتعويض الجماهير عن ‏خسارة لقب دوري المرتبط.

الأهلي ستوج بطلًا للسوبر المصري

وتوج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي سيدات بلقب كأس السوبر المصري، للموسم الحالى 2023، بعد فوزه على الجزيرة فى المباراة التى جمعتهما بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وحصل الأهلى على لقب البطولة بعد هزيمة الجزيرة بنتيجة 72 - 43 لتكتب لاعبات سلة الأهلي بقيادة طارق خيري، المدير الفنى، رقمًا جديدًا يضاف فى سجل تاريخ بطولات المارد الأحمر.

ولعب فريق سيدات سلة الأهلى المباراة بصفته بطل الدورى والكأس الموسم الماضى، فيما خاض فريق الجزيرة لقاء السوبر بصفته وصيف كأس مصر الموسم الماضى.