ثريا محمد: شخصية الأهلي وراء الفوز بالسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - عبرت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر عقب الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 72-43 في ختام منافسات البطولة.
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وقالت ثريا إن شخصية الأهلي كانت حاضرة بقوة خلال المباراة منذ البداية، وأسهمت في التفوق والسيطرة على مجريات اللعب، وصولًا إلى الفوز باللقب.
وأشارت إلى أن الفريق تعامل مع المواجهة باحترام شديد، وكان هناك رغبة قوية في حصد اللقب، وهو ما ظهر على أرض الملعب بصورة عملية.
وشددت على أن اللقب تحقق في ظل صعوبات بالغة بسبب تلاحم المباريات، ووجود حالة من الإجهاد الشديد، وأن الفريق لديه إصرار كبير على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.