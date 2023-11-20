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ثريا محمد: شخصية الأهلي وراء الفوز بالسوبر

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ياسر رشاد - القاهرة - عبرت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي،  عن سعادتها بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر عقب الفوز على فريق الجزيرة ‏بنتيجة 72-43 في ختام منافسات البطولة.‏ 

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وقالت ثريا إن شخصية الأهلي كانت حاضرة بقوة خلال المباراة منذ البداية، وأسهمت في التفوق والسيطرة على مجريات اللعب، ‏وصولًا إلى الفوز باللقب.‏ 

وأشارت إلى أن الفريق تعامل مع المواجهة باحترام شديد، وكان هناك رغبة قوية في حصد اللقب، وهو ما ظهر على أرض الملعب ‏بصورة عملية.‏ 

وشددت على أن اللقب تحقق في ظل صعوبات بالغة بسبب تلاحم المباريات، ووجود حالة من الإجهاد الشديد، وأن الفريق لديه ‏إصرار كبير على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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