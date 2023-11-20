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محمد صلاح يواصل تألقه في الدوري الإنجليزي بجائزة جديدة

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ياسر رشاد - القاهرة - جائزة لاعب الشهر بالبريميرليج

الإثنين 20/نوفمبر/2023 - 07:46 م 11/20/2023 7:46:18 PM
محمد صلاح

 يواصل الفرعون المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم الإنجليزي، تحطيمه للأرقام القياسية من خلال تحقيقه الانجازات سواء على المستوى المحلى في البريميرليج بالموسم الحالى.

 

 محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي:

 نجح الدولي المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، في حصد جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الممتاز رفقة الريدز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور للمرة الثانية على التوالي.

 ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول صورة لمحمد صلاح وعلقت: “تهانينا يا مو، للشهر الثاني على التوالي، الملك المصري يتوج بجائزة لاعب الشهر في الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور”.

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محمد صلاح
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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