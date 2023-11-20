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طاهر يؤدي جلسة علاج طبيعي في تدريبات الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة -   أدى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأهلي ،جلسة علاج ‏طبيعي في الجيم على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة.‏ 

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 خاض الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، مساء اليوم، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني ‏المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال أفريقيا.‏ 

 وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين لشرح العديد من الأمور ‏الخاصة بالفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات عديدة بداية من مواجهة ميدياما.‏ 

 وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش، ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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