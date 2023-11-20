بديل عبد المنعم.. الاهلي يخطط لاستعادة نجمه المعار

يخطط النادي الاهلي، لاستعادة خدمات لاعبه المعار خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليكون بديلًا لـ محمد عبدالمنعم في الخط الخلفي للفريق الأحمر.

ويدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، عودة محمد غربي، مدافع الأحمر المعار إلى صفوف سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك باقتراح من لجنة التخطيط في النادي الاهلي، والذي لقي ترحيب من جانب المدير الفني السويسري، خاصة مع تكرار إصابة محمود متولى مدافع الفريق وعدم ثبات مستوى ثنائى خط الدفاع رامى ربيعه وياسر ابراهيم، بالفترة الماضية.

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ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة، على ستاد السلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.