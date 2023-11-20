7 أيام فارقة لـ موديست مع الاهلي.. الفرنسي يخطف أنظار الجماهير

خطف الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، أنظار جماهير القلعة الحمراء، خلال الساعات الماضية.

وظهر موديست في التدريبات الجماعية للنادي الاهلي، في حالة بدنية جيدة بعد نقصان كبير في الوزن، بعد 7 أيام فقط من آخر ظهور له مع الفريق في مواجهة الجونة.

واتبع موديست برنامج بدني مكثف خسر على إثره ما يقرب من 4 كيلو أو أكثر من وزنه، خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق في الأيام الماضية.

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وأشادت جماهير النادي الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي بالبنيان الجسدي الذي ظهر عليه المهاجم الفرنسي، في مران الفريق قبل مواجهة ميدياما.

وكان موديست قد سجل هدفه الأول مع النادي الاهلي في بطولة الدوري المصري في شباك الجونة، في اللقاء الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره ميدياما، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، على ملعب السلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.