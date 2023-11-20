نجم باريس سان جيرمان على رادار نيوكاسل يونايتد

أفادت تقارير صحفية أن نادي نيوكاسل يونايتد قد يتطلع للتعاقد مع هوجو إيكتيكي مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

واستمتع فترة نيوكاسل يونايتد بفترة مثمرة خلال فصل الصيف حيث حصلوا على عدد من أهدافهم لتعزيز فريقهم بشكل كافي قبل جدول أعمال مزدحم.

ومع ذلك عانى إيدي هاو من مشاكل الإصابات خلال موسم 2023-2024 وتعرض لهزائم أمام بوروسيا دورتموند وبورنموث قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

وغاب ساندرو تونالي عن نيوكاسل يونايتد حتى أغسطس بسبب الحظر بسبب انتهاك لوائح الرهان ومن المعروف أن أولوية هاو هي الحصول على لاعب خط وسط.

وكانت هذه إحدى مشاكل لياقة نيوكاسل يونايتد في وسط الملعب واعتمد إيدي هاو على صاحب الـ 17 عاماً ضد بورنموث في 11 نوفمبر.

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وعانى ألكسندر إيزاك من مشاكل اللياقة البدنية في الآونة الأخيرة واستبعد كالوم ويلسون حتى العام الجديد.

وكان نيوكاسل يونايتد قد سبق له واهتم باللاعب خلال موسم 2022-2023 قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان.