تبدأ من 50 جنيهًا.. طرح تذاكر مباراتي الاهلي والزمالك في البطولات الأفريقية

أعلنت شركة “تذكرتي” المتخصصة في المباريات والفعاليات الترفيهية مساء اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مباراتي الاهلي والزمالك في البطولات الأفريقية.

ويستعد الاهلي لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى، من دور المجموعات دوري ابطال أفريقيا في نسختها المقبلة، والمقرر لها مساء السبت المقبل.

وستقام مباراة الاهلي ضد ضيفه ميدياما الغاني، على استاد السلام الدولي، في تمام التاسعة مساء السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره أبو سليم الليبي، مساء الأحد المقبل، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

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وجاءت أسعار مباراة الاهلي ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا كالآتي..

الدرجة التالتة يمين \ شمال: 50 جنيه.

الدرجة أولى يمين: 150 جنيه.

الدرجة التانية: 60 جنيه.

ومن المقرر أن يحضر 15 ألف مشجع فقط، بعد موافقة الجهات الأمنية، والتي أخطرت بها مسوؤلو الاهلي في الأيام الأخيرة.

بينما على الجانب الآخر، جاءت أسعار مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي كالآتي..

الدرجة التالتة يمين: 50 جنيه.

الدرجة أولى يمين: 150 جنيه.

الدرجة التانية: 60 جنيه.

ومن المقرر أن يحضر المباراة 30 ألف مشجع، بعد قرار الجهات الأمنية وإخطارهم الرسمي