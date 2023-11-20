ترتيب مجموعة تونس بعد فوز غينيا الاستوائية على ليبيريا

تعرف على ترتيب مجموعة تونس في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، بعد فوز غينيا الاستوائية على ليبيريا في الجولة الثانية.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثامنة من تصفيات كأس العالم رفقة منتخبات ساو تومي وغينيا الاستوائية ومالاوي وليبيريا وناميبيا.

ونجح منتخب غينيا الاستوائية في الفوز على مضيفه ليبيريا بهد دون رد في ثاني مباريات التصفيات.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب إيميليو إنسوي في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

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وبهذا الفوز بتصدر منتخب غينيا الاستوائية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه كلاً من تونس ومالاوي في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما.

ترتيب مجموعة تونس في تصفيات المونديال

1- منتخب غينيا الاستوائية.. 6 نقاط.

2- تونس.. 3

3- مالاوي.. 3

4- ناميبيا.. بدون نقاط

5- ليبيريا.. 0

6- ساو تومي.. 0

ويستعد المنتخب التونسي في الوقت الحالي لمواجهة نظيرة مالاوي غداً الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، على الملعب الوطني في بينجو.