موقف نجم تشيلسي من الانتقال إلى مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الإنجليزي ريس جيمس لن يغادر تشيلسي إلى مانشستر سيتي.

وذكرت «تيم توك» أن ظهير تشيلسي ريس جيمس لن يغادر ستامفورد بريدج لصالح ملعب الاتحاد.

وعلى الرغم من أن جيمس صاحب ال23 عاما قد تعهد بالفعل لولائه الحالي لتشيلسي إلا أن المدافع لا يستبعد الانتقال لريال مدريد إذا سنحت الفرصة في المستقبل.

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وتابع التقرير: «يدرك ريس ومعسكره إذا أراد الرحيل ، سيكون مانشستر سيتي هو الأول في قائمة الانتظار ».

وأشار: «هذا ليس قيد الانتظار ، إنه يحب تشيلسي وهم يحبونه ، ويريد رفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز ».

وواصل : «في المستقبل ، هل يمكن أن يغريه ريال مدريد ؟ سيعتمد ذلك على كيفية سير الأمور لكن لا نستبعد ذلك».

ويعد إغراء ريال مدريد أحد أفضل الإغراءات التي قد يتلقاها نجم تشيلسي ويعد النادي الإسباني أحد أكثر الأندية شهرة في العالم.

ويكاد يكون من المستحيل أن يرفض ريس جيمس عرض ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا 14 مرة.

ويبدو ريس جيمس أحد الأسماء الكبرى التي انضمت لقائمة أهداف ريال مدريد، ويبقى معرفة ما إذا كان ريال مدريد سيوفر الأموال اللازمة لضم اللاعب صاحب ال23 عاماً.