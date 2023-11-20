شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم لافيينا بهدفين مقابل هدف بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد غزل المحلة ذاكرة الإنتصارات بالفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المحلة ضمن فاعليات الجولة التاسعة لمسابقة دورى القسم الثانى أ .

تقدم محمد جابر للمحلة في الدقيقة 8 وتعادل احمد سالم للافيينا في الدقيقة 23 ، وأضاف رجب مارو الهدف الثانى للمحلة في الدقيقة 35 ليرتفع رصيد الفائز إلى 17 نقطة ويشارك في الصدارة مع حرس الحدود وبتروجت ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 15 نقطة ويتقهقر في جدول الترتيب .

جاءت المباراة سريعة ومثيرة من الدقيقة الأولى وغلب عليها الطابع الهجومى نظرا لرغبة الفريقين في تحقيق الثلاث نقاط خاصة أصحاب الأرض في المباراة الأولى لحسام عبد العال كمديرا فنيا للفريق خلفا لخالد عيد ، في المقابل حاول الضيوف الخروج بنتيجة إيجابية من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق حلم الصعود للممتاز للمرة الأولى في التاريخ .

فى إطار مباريات نفس الجولة .. أقيمت عصر اليوم ثلاث مباريات انتهت بفوز حرس الحدود على مصر المقاصة 6 / 2 ، وبروكسى على النصر للتعدين 2 / 1 ، أسوان وأبو قير للأسمدة 0 / 0 .