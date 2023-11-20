شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة غزل المحلة ولافيينا بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق غزل المحلة فوزًا غاليًا على حساب لافيينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المحلة ضمن فاعليات الجولة التاسعة لمسابقة دورى القسم الثانى أ .

تقدم محمد جابر للمحلة في الدقيقة 8 وتعادل احمد سالم للافيينا في الدقيقة 23 ، وأضاف رجب مارو الهدف الثانى للمحلة في الدقيقة 35 ليرتفع رصيد الفائز إلى 17 نقطة ويشارك في الصدارة مع حرس الحدود وبتروجت ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 15 نقطة ويتقهقر في جدول الترتيب .

فى إطار مباريات نفس الجولة .. أقيمت عصر اليوم ثلاث مباريات انتهت بفوز حرس الحدود على مصر المقاصة 6 / 2 ، وبروكسى على النصر للتعدين 2 / 1 ، أسوان وأبو قير للأسمدة 0 / 0 ، كانت مباريات الجولة انطلقت بالأمس بلقاء وحيد بين بتروجت والسكة الحديد انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .