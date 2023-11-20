اخبار الرياضه

أهداف مباراة غزل المحلة ولافيينا بالمحترفين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة غزل المحلة ولافيينا بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق غزل المحلة فوزًا غاليًا على حساب لافيينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المحلة ضمن فاعليات الجولة التاسعة لمسابقة دورى القسم الثانى أ .

تقدم محمد جابر للمحلة في الدقيقة 8 وتعادل احمد سالم للافيينا في الدقيقة 23 ، وأضاف رجب مارو الهدف الثانى للمحلة في الدقيقة 35 ليرتفع رصيد الفائز إلى 17 نقطة ويشارك في الصدارة مع حرس الحدود وبتروجت ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 15 نقطة ويتقهقر في جدول الترتيب .

فى إطار مباريات نفس الجولة .. أقيمت عصر اليوم ثلاث مباريات انتهت بفوز حرس الحدود على مصر المقاصة 6 / 2 ، وبروكسى على النصر للتعدين 2 / 1 ، أسوان وأبو قير للأسمدة 0 / 0 ، كانت مباريات الجولة انطلقت بالأمس بلقاء وحيد بين بتروجت والسكة الحديد انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله . 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements