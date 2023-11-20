شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.
وأوضح أن معلول قطع مرحلة كبيرة في البرنامج الخاص به، وأن حالته مطمئنة إلى حد كبير.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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