شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الجزيرة ويتوج بكأس سوبر السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الأهلى سيدات على نظيره الجزيرة بنتيجة 72/43 فى مباراة كأس السوبر التى جمعت الفريقين اليوم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وتوج الاهلى بلقب كأس السوبر هذا الموسم.

وخاض الأهلى المباراة بصفته بطل الدورى والكأس الموسم الماضى، بينما لعب الجزيرة بصفته وصيف كأس مصر الموسم الماضى أيضًا.

ويأتى تتويج الأهلى باللقب بعد ايام قليلة من خسارة فريق سلة الأهلى سيدات لقب دورى المرتبط بعد الهزيمة أمام سبورتنج في نهائى البطولة، بنتيجة 75/81.

يذكر أن فريق سلة الاهلى رجال توج بلقب السوبر فى المباراة التى جمعت بينه وبين الزمالك فى البحرين الشهر الماضى، وفقا للبروتوكول بين الاتحاد المصرى ونظيره البحرينى.