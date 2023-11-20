شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يقترب من أولى صفقاته الشتوية لدعم صفوف الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب مسئولو مودرن فيوتشر عددًا من لاعبي القسم الثاني خلال الفترة الأخيرة تمهيدًا لضم بعض منهم إلى صفوف الفريق في موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وكشف مصدر مسئول بنادي مودرن فيوتشر، أن النادي وضع نظره بالفعل على عدد من لاعبي فريق بتروجت بالقسم الثاني، وذلك بعد مراقبتهم في مباراة وادي دجلة، والتي شهدت تواجد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر مؤخرًا مع شريف سالم، في ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري المحترفين، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وعقد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، جلسة مع علاء ميهوب مدير الكرة وشريف سالم، حيث تسلم كشف بقائمة الأسماء المحتمل ضمها للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء ترشيح لاعبين من بتروجت بقرار من شريف سالم والذي تواجد مع الفريق البترولي قبل أن ينضم لنادي فيوتشر، حيث تعتبر هذه المباراة الثانية التي يتابعها عرابي لنادي بتروجت، حيث حضر مباراة بترول أسيوط الأولى وانتهت بفوز بتروجت 2-0.

وكان مودرن فيوتشر قد شكل فريقاً من الكشافين، للبحث عن المواهب في الفترة المقبلة، يضم كل من، هيثم عرابي وشريف سالم وطارق حمودة.