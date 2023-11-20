شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات اليوم من الجولة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت خمس مباريات من الجولة التاسعة لمسابقة دورى القسم الثانى أ "المحترفين" والتي شهدت العديد من النتائج المفاجئة، حيث تعادل بالأمس بتروجت على ملعبه أمام السكة الحديد بهدف لمثله ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 17 نقطة، بينما رفع أبناء السكة رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

وأسفرت باقى النتائج اليوم عن فوز حرس الحدود على مصر المقاصة 6 / 2، وبروكسى على النصر للتعدين 2 / 1، أسوان وأبو قير للأسمدة 0 / 0، غزل المحلة على لافيينا 2 / 1.

وتستكمل مباريات الجولة غدا الثلاثاء بـ5 مباريات حيث يستضيف مكادى على ملعبه القناة باستاد خالد بشارة بالبحر الاحمر ، كما يلتقى وى مع بترول أسيوط، النجوم مع وادى دجلة، دكرنس وطنطا، شبين مع راية.

ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم