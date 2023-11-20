شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوسوريو فى اجتماع اليوم.. اعرف باقى القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء اليوم الإثنين لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات المهمة.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقرر اقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023

- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.

- قبول الإستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.

- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضماناً للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.

من ناحية أخرى استقر مسئولو نادى الزمالك على منح الضوء الأخضر لمعتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى، لعودة مشاركة أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى لاعبى الفريق فى المباريات مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الإيقاف التى حددها المجلس لمدة شهر، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

وبدأ الإيقاف 7 نوفمبر لينتهى 7 ديسمبر، ووفقا للقرار فمن المقرر أن يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جهود ثلاثى الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى فى ثلاث مباريات، بعد قرار إيقافهم لمدة شهر، من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

ويغيب الثلاثى وفقاً لقرار الزمالك الذى بدأ 7 نوفمبر، عن مواجهة أبو سليم الليبى بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ومودرن فيوتشر بدورى nile وسوار الغينى، فى الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.