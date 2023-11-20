الرابعة في أكتوبر.. محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

فاز محمد صلاح، قائد منتخب مصر، الإثنين، بجائزة جديدة، تتعلق بشهر أكتوبر الماضي، مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وكان صلاح قد فاز بـ 3 جوائز في شهر أكتوبر قبل جائزة اليوم، وهي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل الرابطة، وأفضل لاعب في فريق ليفربول، وصاحب أجمل هدف سجله الريدز، والذي سجله في مرمى إيفرتون.

ونجح "الفرعون المصري" في التتويج بالجائزة الرابعة له، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في شهر أكتوبر من قبل رابطة المحترفين في إنجلترا.

وسجل صلاح (31 عامًا) 5 أهداف في 3 مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر، وساهم في فوز الريدز على إيفرتون ونوتينجهام فورست، إلى جانب التعادل مع برايتون.

وحصل قائد منتخب مصر على الجائزة بتصويت الجماهير للمرة الثانية على التوالي، متفوقًا على إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكالوم ويلسون لاعب نيوكاسل، بالإضافة لـ جيمس ماديسون من توتنهام، وديكلان رايس لاعب آرسنال، وأخيرًا، براين مبيومو من برينتفورد.