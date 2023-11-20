اخبار الرياضه

الرابعة في أكتوبر.. محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

فاز محمد صلاح، قائد منتخب مصر، الإثنين، بجائزة جديدة، تتعلق بشهر أكتوبر الماضي، مع فريقه الإنجليزي.

وكان صلاح قد فاز بـ 3 جوائز في شهر أكتوبر قبل جائزة اليوم، وهي أفضل لاعب في من قبل الرابطة، وأفضل لاعب في فريق ليفربول، وصاحب أجمل هدف سجله الريدز، والذي سجله في مرمى إيفرتون.

ونجح "الفرعون المصري" في التتويج بالجائزة الرابعة له، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في شهر أكتوبر من قبل رابطة المحترفين في إنجلترا.

وسجل صلاح (31 عامًا) 5 أهداف في 3 مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر، وساهم في فوز الريدز على إيفرتون ونوتينجهام فورست، إلى جانب التعادل مع برايتون.

وحصل قائد منتخب مصر على الجائزة بتصويت الجماهير للمرة الثانية على التوالي، متفوقًا على إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكالوم ويلسون لاعب نيوكاسل، بالإضافة لـ جيمس ماديسون من توتنهام، وديكلان رايس لاعب آرسنال، وأخيرًا، براين مبيومو من برينتفورد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا