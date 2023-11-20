شكرا لقرائتكم خبر درة الملاعب جاهز لاحتضان ديربي العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر لـ«مكة» ثبات إقامة مواجهة فريقي الهلال والنصر الكرويين في الأول من ديسمبر المقبل في موعده على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض «الدرة»، في إطار الجولة الـ 15 لمنافسات دوري روشن السعودي.

وأشارت إلى أن الملعب لن يتأثر بحفل الافتتاح لدورة الألعاب الأولمبية السعودية التي ستنطلق خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، ولفتت إلى أن أرضية الملعب وتجهيزاته لاحتضان ديربي العاصمة الهام لن تتأثر في ظل احتدام المنافسة على الصدارة على دوري روشن.

وكانت الفترة الماضية شهدت مطالبات جماهيرية بتأجيل المواجهة نظير ضغط المشاركات القارية التي تواجه الهلال في الفترة بين 25 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر في مختلف البطولات بما فيها لقاء ديربي العاصمة.

وسيكون اللقاء هو الأخير في الملعب الذي افتتح عام 1987 في دورة الخليج التاسعة، حيث سيشهد أعمالا تطويرية واسعة على مدار عامين لرفع طاقته الاستيعابية إلى 80 ألف متفرج وتهيئته قبل كأس الأمم الآسيوية 2027.