الصقور في مهمة صعبة أمام النشامى

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ونجح الصقور الخضر في حصد أول 3 نقاط في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات «الأردن، باكستان، طاجيكستان» بعد فوزه على باكستان في الجولة الأولى برباعية نظيفة، وتعادل الأردن مع طاجيكستان بهدف لكل منهما.
ويسعى مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، إلى مواصلة رحلة الانتصارات التي بدأت معه مع الأخضر، الخميس الماضي، بعد 4 وديات لُعبت تحت قيادته، تعادل في واحدة وخسر في 3 مباريات.
وتحمل مواجهة اليوم الرقم (14) من تاريخ مواجهات المنتخبين، والتي بدأت قبل 66 عاما في في لبنان أثناء دورة الألعاب العربية 1957، وانتهت في قطر في بطولة كأس العرب عام 2021، وتعد المواجهة الأولى من نوعها في تصفيات كأس العالم.
وأقام المنتخب السعودي معسكرا إعداديا للمباراة في مدينة الأحساء القريبة من الأردن، شملت تدريبات لياقية وفنية، جرب خلالها المدرب التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء.
عبد الغني وعموته
يعد اللاعب السابق حسين عبد الغني أكثر السعوديين مشاركة في تاريخ مباريات المنتخب السعودي ونظيره الأردني، إذ شارك في 4 مباريات متفوقا على محمد نور الذي شارك بالعدد ذاته بدقائق أكثر، إذ لعب عبد الغني 360 دقيقة مقابل 315 لمحمد نور.
في المقابل، سبق لمدرب المنتخب الأردني حسين عموته «مغربي» الاحتراف في صفوف فريق الرياض كمهاجم.
في بداية المرحلة الثانية للاحتراف السعودي في التسعينيات الميلادية.
لقاءات الصقور والنشامى
- 6 انتصارات حققها الأخضر على نظيره الأردني.
- 5 انتصارات للنشامى على الأخضر.
- 2 تعادل للمنتخبين.
- 1857 شهد أول مواجهة بين المنتخبين.
- 1985 حقق الأخضر انتصاره الأكبر بـ4 أهداف دون مقابل.
- 124 لاعبا سعوديا واجهوا المنتخب الأردني.
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