ورشة عمل تواكب دوري روشن

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ومن المقرر أن تشهد الورشة وضع التصور المبدئي لروزنامة المواسم المقبلة، والمنافسات الخارجية المحددة في روزنامة المسابقات الدولية والقارية، إضافة للاستماع لمقترحات تطوير الدوري فنيا.
ودعت الرابطة مدربي ومديري أندية دوري روشن السعودي، والمدير الفني للمنتخب السعودي، إلى جانب المدير الفني للاتحاد، لحضور الورشة.
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