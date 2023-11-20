ورشة عمل تواكب دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عقد ورشة عمل فنية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، في الثالث من ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، لمناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بدوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تشهد الورشة وضع التصور المبدئي لروزنامة المواسم المقبلة، والمنافسات الخارجية المحددة في روزنامة المسابقات الدولية والقارية، إضافة للاستماع لمقترحات تطوير الدوري فنيا.

ودعت الرابطة مدربي ومديري أندية دوري روشن السعودي، والمدير الفني للمنتخب السعودي، إلى جانب المدير الفني للاتحاد، لحضور الورشة.