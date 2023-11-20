أنشيلوتي يوقع عقود تدريب منتخب البرازيل

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن حكاية الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي وريال مدريد تكتب سطورها الأخيرة خلال الفترة المقبلة، بعدما نجح في حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية أن الاتحاد البرازيلي وقع عقد مع أنشيلوتي لتدريب المنتخب الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الاتحاد البرازيلي كان يضع المدرب الإيطالي كهدف أساسي للتعاقد معه عقب نهاية عقده مع ريال مدريد، خاصة وأن أنشيلوتي رفض الرحيل عن الملكي إلا بعد نهاية تعاقده.

في سياق متصل، أشارت تقارير إسبانية إلى أن هناك اتجاهًا لدى ريال مدريد لتمديد عقد أنشيلوتي لموسم آخر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن النادي الإسباني لم يحسم أمره من تمديد تعاقده مع المدرب المخضرم، خاصة وأنه يرغب في التعاقد مع تشابي ألونسو، لاعب الفريق السابق ومدرب باير ليفركوزن خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد ريال مدريد مع أنشيلوتي مع نهاية الموسم الجاري 2023/2024، مما يجعل رحيله عن النادي الإسباني قريب من أي وقت مضى.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي قاد ريال مدريد خلال ولايتين من 2013 وحتى 2015، والولاية الثانية هي الحالية والتي كانت من 2021 وحتى الآن، ليحقق مع الملكي عددًا من الألقاب منها دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي والإسباني عدة مرات.