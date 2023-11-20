الزمالك يخوض 3 وديات على هامش معسكر الإمارات في يناير

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على إقامة معسكر مغلق للفريق الأول لكرة القدم في دولة الإمارات خلال شهر يناير المقبل.

ويقام معسكر الفريق الأبيض خلال فترة توقف الدوري في ظل إرتباط المنتخب بخوض منافسات كأس أمم افريقيا.

ويلعب الزمالك خلال المعسكر 3 مباريات ودية سيتم الإتفاق عليها خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا القرار وفقاً للمذكرة التي تقدم بها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمكلف بملف كرة القدم.

وكان مجلس الزمالك قد أعلن عن تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.