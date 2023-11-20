رنيم الجداوي: هدفنا تحقيق المزيد من الألقاب في الموسم الجاري

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أن فريقها استحق التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب ‏فريق الجزيرة، بعدما فاز عليه بفارق كبير بنتيجة 72 – 43، مشيرة إلى أن الأفضلية كانت للاعبات الأهلي في فترات اللقاء، وأنهن ‏نجحن في فرض أسلوب اللعب ليتوج الفريق بالبطولة‎.‎

وأوضحت رنيم الجداوي أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق خيري بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق، خلال الاستعدادات للمباراة، وأن ‏التتويج بلقب السوبر نتاج هذا العمل المميز‎.‎

وأشارت رنيم الجداوي إلى أن بطولة كأس السوبر تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات فريق كرة السلة سيدات بالأهلي، وأنها ‏تأمل في تحقيق المزيد من البطولات والألقاب مع الفريق خلال الموسم الحالي‎.