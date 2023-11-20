رنيم الجداوي: هدفنا تحقيق المزيد من الألقاب في الموسم الجاري

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أن فريقها استحق التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب فريق الجزيرة، بعدما فاز عليه بفارق كبير بنتيجة 72 – 43، مشيرة إلى أن الأفضلية كانت للاعبات الأهلي في فترات اللقاء، وأنهن نجحن في فرض أسلوب اللعب ليتوج الفريق بالبطولة.
وأوضحت رنيم الجداوي أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق خيري بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق، خلال الاستعدادات للمباراة، وأن التتويج بلقب السوبر نتاج هذا العمل المميز.
وأشارت رنيم الجداوي إلى أن بطولة كأس السوبر تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات فريق كرة السلة سيدات بالأهلي، وأنها تأمل في تحقيق المزيد من البطولات والألقاب مع الفريق خلال الموسم الحالي.