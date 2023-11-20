فودين يقود تشكيل إنجلترا أمام مقدونيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي، بقيادة جاريث ساوثجيت، عن تشكيل مواجهة مقدونيا، ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا “يورو 2024”.

ويجلس ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء خلال هذه المواجهة، بينما يقود زميله فيل فودين الهجوم الإنجليزي خلال المواجهة المنتظرة.

تشكيل إنجلترا أمام مقدونيا:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر، لويس، هاري ماجواير، ترنت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ديكلان رايس، فيل فودين، جاك جريليش، بوكايو ساكا، مارك جوي.

الهجوم: أولي واتكينز.

تشكيل إنجلترا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في العاشرة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب بروكسي آرينا معقل مقدونيا.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بين سبورتس” القطرية، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث تصفيات أمم أوروبا “يورو 2024”.

ترتيب مجموعة إنجلترا ومقدونيا: