سلاح الصيد يواصل حصد المراكز الاولى فى بطولة الجمهورية تحت 17سنة

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ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق السلاح بنادى الصيد المصري حصد المراكز الاولى فى بطولة الجمهورية تحت 17 سنة والتى اقيمت فعالياتها على ستاد القاهرة الدولي واسفرت عن الاتى:
توج فريق ناشئات سلاح السيف بالمركز الاول والميدالية الذهبية ، بفريق يضم اللاعبات خديجة هشام وسلمى كافورى ولينة اشرف وسارة النجدى
كما حصد فريق سلاح السيف ناشئين المركز الثانى والميدالية الفضية ، بفريق يضم اللاعبين حمزة وسام وادم اشرف وكريم ايمن
وأحرز فريق سلاح الشيش ناشئين المركز الثانى والميدالية الفضية ، بفريق يضم اللاعبين عمرو خالد وابراهيم اكرم ويوسف محمد وادم اشرف
الجهاز الفنى والادارى
دكتور بلال بدوي رئيس الجهاز ، اسلام جمال مدير فني، حسام طلعت مدرب عام و تامر دحروج و محمد ابراهيم و سيف طارق مدربين سلاح السيف و تامر هنداوي مدرب عام لسلاح الشيش و خالد جمال و محمد عبد الوهاب مدربين سلاح الشيش محمد الليثي وكابتن محمد الجزار اداريين.