ماذا قدم ميسي مع الأرجنتين ضد البرازيل قبل صدام تصفيات كأس العالم 2026؟

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المنتظرة بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وستقام مباراة الأرجنتين أمام البرازيل، فجر الأربعاء المقبل، في قمة منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويعول منتخب الأرجنتين على نجمه ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي لتحقيق الانتصار على نظيره البرازيلي في المباراة المقبلة.

تاريخ مواجهات ميسي ضد البرازيل

وتعد هذه المواجهة رقم 14 لـ ميسي في مشواره مع المنتخب الأرجنتينى أمام نظيره البرازيلى فى جميع البطولات، حيث سبق وخاض 13 مباراة ضد منتخب السامبا، حقق 5 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر 6 مباريات.

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سجل ميسي 5 أهداف في مبارياته ضد منتخب البرازيل ولكن جاءت جميعها في المواجهات الودية بين المنتخبين ولم يسجل في أي مباراة رسمية.

ويتطلع ليونيل ميسي لتسجيل أول أهدافه في مبارياته الرسمية ضد منتخب البرازيل في مباراة الأربعاء لقيادة منتخب بلاده للفوز في المباراة وتعزيز صدارته لجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.