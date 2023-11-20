“محطم الأرقام”.. ليفربول يكرم محمد صلاح بطريقته الخاصة

قرر نادي ليفربول تكريم الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الفريق الإنجليزي، بعد مشواره الذهبي مع الريدز.

وأعلن نادي ليفربول عن إصدار مجلة خاصة بمشوار قائد منتخب مصر محمد صلاح، ستحمل عنوان “الملك المصري.. محطّم الأرقام القياسية”.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي:”يعلن نادي ليفربول عن إصدار مجلة خاصة بالملك المصري تحت عنوان “الملك المصري … محطّم الأرقام القياسية”.

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وتابع:”تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف لليفربول ومطاردة الأرقام القياسية دائمًا يجعلني فخورًا للغاية”.. بهذه الكلمات، لخص محمد صلاح أيضًا مشاعر كل مشجع يهتف باسمه أسبوعًا بعد أسبوع، حيث يواصل هداف النادي التاريخي في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا وضع معايير جديدة أمام المرمى”

وأضاف ليفربول”في موسمه السابع مع الريدز، تأخذنا هذه المجلة التذكارية الرسمية في رحلة رائعة جعلت المصري أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم وأسطورة تاريخية لنادي ليفربول لكرة القدم” ،

واستكمل “من موسمه الأول الذي حطم فيه الرقم القياسي كأكثر هداف لليفربول بموسم واحد بالدوري، تنتقل الحكاية عبر مجد وألقاب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، والكؤوس ووفرة من الجوائز الفردية المتوجة لإسمه”.

واختتم ليفربول:”تضم هذه المجلة صورًا مذهلة ومقابلات أرشيفية رائعة مع محمد صلاح خلال رحلته الأسطورية في النادي”.