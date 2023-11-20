برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم توتنهام لتعويض جافي

وضع نادي برشلونة الأولوية في التعاقد مع لاعب وسط جديد في الوقت الحالي، وذلك بعد إصابة لاعب الوسط الأساسي بابلو جافي.

أصيب جافي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي أثناء لعبه مع إسبانيا ضد جورجيا الليلة الماضية وسيغيب الآن عن بقية الموسم.

ووفقًا للصحفي الموثوق «فيران مارتينيز» عاد لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير جيوفاني لو سيلسو إلى جدول أعمال برشلونة في فترة الانتقالات لشهر يناير.

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كان لاعب خط الوسط الأرجنتيني خيارًا بالفعل في الصيف لأن تشافي وطاقمه التدريبي أحبوه كثيرًا، لكنه في النهاية بقي في توتنهام.

ومع ذلك، أصبح دور لو سيلسو أقل أهمية بكثير بمجرد بدء الموسم، على الرغم من أن إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب طوال شهر سبتمبر تقريبًا.

حتى الآن هذا الموسم، لعب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي تبلغ قيمته السوقية 14 مليون يورو، أربع مرات فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

ولهذا السبب يعتبره برشلونة بديلاً رائعًا للتعامل مع إصابة جافي المؤسفة.

وعلى هذا النحو، يفكر برشلونة الآن في انتقال لو سيلسو على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات لشهر يناير، وهو ما قد يكون أفضل شيء لجميع الأطراف المعنية.