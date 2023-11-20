إصابة حارس منتخب السعودية قبل مواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم

تلقى الجهاز الفني لـ منتخب السعودية بقيادة المدير الفني الإيطالي روبيرتو مانشيني صدمة جديدة قبل مواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيرة الأردن غداً الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة على ستاد عمان الدولي.

وتعرض نواف العقيدي حارس مرمى النصر السعودي ومنتخب السعودية للإصابة في مران المنتخب اليوم.

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وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” عن شعور العقيدي ببعض الآلام في الكتف.

ولم يكمل نواف العقيدي مشاركته في تدريبات المنتخب السعودي بعد تعرضه لآلام في الكتف.

ويتصدر المنتخب الأخضر صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بعد فوزه في أول مباراة على باكستان برباعية دون رد في الجولة الأولى.

بينما يتواجد منتخب الأردن في المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.