مفاجأة.. أنشيلوتي يوقع على عقود تدريب منتخب البرازيل

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة بخصوص توقيع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على عقود تدريب منتخب البرازيل.

ووافق كارلو أنشيلوتي على الرحيل من ريال مدريد وتولي المهام الفنية لمنتخب البرازيل بعد نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد المدرب الإيطالي مع النادي الملكي، في نهاية الموسم الجاري 2023-2024، وحتى الآن لا توجد خطوة لتجديد العقد.

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وبحسب شبكة “UOL” البرازيلية، فإن مصدر من الاتحاد البرازيلي، أكد لها أن أنشيلوتي وقع بالفعل على عقد مع المنتخب.

وأوضحت الصحيفة أن المصدر أكد أيضًا أنه لا يوجد تغيير في أي شيء، وسيكون الإيطالي هو المدير الفني للمنتخب البرازيلي في يونيو المقبل.

يذكر أن التقارير الصحفية الإسبانية، كانت أكدت في وقت سابق أن ريال مدريد سيقوم بتجديد عقد أنشيلوتي حتى عام 2025، ولكن حتى الآن لم تتم الأمور بشكل رسمي.