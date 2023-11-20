تاريخ مواجهات البرازيل ضد الأرجنتين قبل صدام تصفيات كأس العالم 2026

سيحل منتخب الأرجنتين ضيفًا ثقيلًا على منافسه التاريخي البرازيل على ملعب الماراكانا الشهير، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وستنطلق مباراة الأرجنتين ضد البرازيل، في تمام الثانية والنصف فجر الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة، من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

تاريخ مواجهات البرازيل والأرجنتين قبل تصفيات كأس العالم 2026

وتعد مباريات الأرجنتين ضد البرازيل من كلاسيكات كرة القدم، والتي يترقبها بشغف جماهير الساحرة المستديرة من جميع أنحاء العالم.

وسبق أن التقى منتخب الأرجنتين بطل العالم في نسخته الأخيرة، بنظيره البرازيلي الأكثر تتويجًا باللقب في تاريخ البطولة، في 108 مباراة من قبل.

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وحقق منتخب البرازيل الفوز في 45 مباراة، بينما انتصر راقصو التانجو في 40 لقاء آخر، وحسم التعادل نتيجة 23 مباراة آخرى.

وفي مبارياتهم السابقة، سجل لاعبو البرازيل 178 هدفًا في شباك راقصو التانجو، بينما اهتزت شباكهم بـ 169 هدفًا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة أخر مباراة بين المنتخبين، والتي جمعتهما في تصفيات كأس العالم في نسختها الأخيرة، وكان أخر انتصار لـ البرازيل في يونيو 2019، في نصف نهائي كوبا أمريكا، ليحقق الأرجنتين انتصارين على التوالي بعد ذلك.