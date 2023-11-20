مانشستر يونايتد يعرض المغضوب عليه للبيع في يناير القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



وافق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على رحيل الدولي الفرنسي أنطوني مارسيال، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن المان يونايتد ليس لديه مانع في رحيل الثنائي جادون سانشو وأنتوني مارسيال، بسبب الخلافات مع المدير الفني الهولندي تين هاج.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي عبر حسابه على موقع “X”، اليوم الإثنين، أن مانشستر يونايتد لن يمانع في بيع سانشو لأي نادي، خاصة نادي يوفنتوس الإيطالي الذي وضع الدولي الفرنسي ضمن أهدافه القادمة.

وأضاف "رومانو"، أن مارسيال يريد الرحيل عن الشياطين الحر، بعد خروجه من حسابات تين هاج هذا الموسم، لصالح راسموس هويلاند، لكن المان يونايتد لن يوافق على الرحيل دون بيعه بالسعر المناسب في يناير القادم.

وأكدت التقارير الإنجليزي، أن موافقة تين هاج على التخلي عن مارسيال، ستمنح مسؤولي مانشستر يونايتد فرصة لضم عددًا من الصفقات القادمة في مختلف المراكز.