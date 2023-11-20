3 جوائز وأرقام قياسية.. محمد صلاح يتوهج في شهر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، حصد الجوائز عن مجمل ما قدمه خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وحصد صلاح جائزة لاعب الشهر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، للشهر الثاني على التوالي، بعد أن توج بجائزة لاعب شهر سبتمبر.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 3 مباريات خلال شهر أكتوبر، سجل خلالهم 5 أهداف أمام كل من برايتون، إيفرتون ونوتينجهام فورست.

وأحرز صلاح هدفين في شباك نادي برايتون، ومثلهما في إيفرتون، وهدف آخر في شباك نوتينجهام فورست.

وتعتبر جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، هي الجائزة الثالثة التي يحصدها النجم المصري خلال هذا الشهر.

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وتعتبر هذه هي المرة الخامسة في مسيرته بعد نوفمبر 2017، وفبراير ومارس 2018، وأكتوبر 2021.

كما توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في ناديه ليفربول، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه في الشهر الماضي.

وحقق صلاح العديد من الأرقام القياسية خلال شهر أكتوبر، بعد تسجيله لـ5 أهداف في 3 مباريات في الشهر الماضي.

وبعد تسجيله لهدفين في مباراة برايتون، كتب العديد من الأرقام القياسية، حيث عادل الرقم القياسي للنجم الهولندي فان بيرسي، الذي سجل 144 هدفًا في 280 مباراة بالدوري الإنجليزي.

كما أن صلاح أصبح الهداف التاريخي في مواجهات ليفربول وبرايتون برصيد 7 أهداف، متخطيًا السير كيني دالجليش الذي يملك 6 أهداف.

وفي ديربي "ميرسيسايد" أمام إيفرتون، سجل صلاح هدفين، ليتمكن من الوصول إلى 201 هدفاً في الدوريات التي لعب لها خلال مسيرته الكروية.

وفي المباراة الأخيرة التي لعبها بالدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر، سجل صلاح هدفاً في مباراة نوتينجهام فورست، ليصبح ثالث لاعب يسجل في أول 5 مباريات من الموسم على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي.

وعلى المستوى الأوروبي، خاض صلاح مباراتين في بطولة الدوري الأوروبي مع ليفربول، أمام كل من رويال يونيون سان خيلويزي وتولوز الفرنسي، واستطاع تسجيل هدف في الأخير.

وبفضل هذا الهدف الأوروبي، حقق النجم المصري رقماً تاريخياً، حيث أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في المسابقات الأوروبية بقميص فريق إنجليزي متخطيًا تييري هنري أسطورة أرسنال، برصيد 43 هدفاً.