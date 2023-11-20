داخل وخارج الملعب.. 5 مكاسب لمنتخب مصر من معسكر نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام جمال:

خرج منتخب مصر بعدة مكاسب من معسكر التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي، الذي شهد فوزه على جيبوتي وسيراليون.

منتخب مصر اكتسح جيبوتي بسداسية دون رد في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن يهزم سيراليون بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يستأنف "الفراعنة" الطريق نحو مونديال 2026 في يونيو من العام المقبل.

وفي السطور التالية يلقي الخليج 365 الضوء على 5 مكاسب خرج بها منتخب مصر من معسكر نوفمبر.

دفعة قوية

حصل منتخب مصر على دفعة معنوية قوية بتحقيق واحد من أكبر الانتصارات في تاريخه، فضلا عن البداية المثالية لمشوار التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026، وذلك قبل خوض أول تحد قوي في تلك التصفيات أمام بوركينا فاسو.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب المصري بوركينا فاسو في الجولة الثالثة، ثم يخرج لملاقاة غينيا بيساو خارج الأرض في الجولة الرابعة، في يونيو المقبل.

الثأر من سيراليون

يُضاف للدفعة المعنوية نجاح منتخب مصر في الثأر من سيراليون، وإنهاء عقدته أمامه.

وقبل مباراة أمس، لم يسبق لمنتخب مصر أن حقق الفوز على سيراليون، حيث التقيا مرتين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012، انتهت واحدة بالتعادل (1-1) والثانية بخسارة "الفراعنة" (1-2).

طريقة لعب جديدة

شهدت مواجهة جيبوتي اعتماد روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، على طريقة لعب جديدة هي (4-1-3-2)، بوجود مصطفى محمد ومحمد صلاح معا في الهجوم.

وأسفرت هذه الطريقة عن توهج ملحوظ للثنائي، حيث سجل صلاح 4 أهداف، فيما أحرز مصطفى محمد هدفا وصنع مثله.

تألق تريزيجيه

أثبت محمود حسن "تريزيجيه" نفسه كأحد الأسلحة الناجحة في كتيبة فيتوريا، بعد تألقه في مباراتي جيبوتي وسيراليون.

وسجل تريزيجيه هدفا في الفوز على جيبوتي، كما تكفل بإحراز هدفي مباراة سيراليون.

ورفع تريزيجيه رصيده من الأهداف مع منتخب مصر إلى 14 هدفا، سجل 6 منها تحت قيادة فيتوريا، الذي تولى المسؤولية في يوليو 2022.

فرض الانضباط

بعيدا عما حققه منتخب مصر من مكاسب في الملعب، خرج "الفراعنة" بفائدة من معسكر سبتمبر تتمثل في فرض الانضباط.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي مساء الخميس، إن فيتوريا قرر استبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من معسكر منتخب مصر.

هذا القرار يأتي بعد عدم استكمال الثلاثي المذكور الحصة التدريبية للاعبين الذين لم يشاركوا في الفوز على جيبوتي.

وغادر الثلاثي معسكر الفريق قبل مباراة سيراليون.