مع ليفربول.. كم جائزة فردية توج بها صلاح في الكرة الإنجليزية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عمارة:

نجح اللاعب محمد صلاح في الحصول على جائزة فردية جديدة، اليوم الإثنين، مع نادي ليفربول.

ويواصل صلاح، حصد جوائز فردية مع ليفربول، منذ انضمامه صيف 2017.

صلاح في أكتوبر

البالغ من العمر 31 عامًا، عاش أوقاتًا جيدة مع ليفربول في شهر أكتوبر، خاصة في منافسات الدوري الإنجليزي التي خاض بها 3 مباريات.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، تتويج صلاح بجائزة لاعب أكتوبر في الدوري الإنجليزي.

الجائزة هي الثالثة لصلاح في أكتوبر فقط.

وكان صلاح فاز بجائزة لاعب الشهر بأكتوبر في بريميرليج، المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي.

وحصد كذلك جائزة لاعب الشهر في ليفربول.

وسجل صلاح 5 أهداف في 3 مباريات لعبها مع ليفربول بالدوري الإنجليزي في أكتوبر.

وساهم في تعادل ليفربول (2-2) مع برايتون، قبل الفوز (2-0) ضد إيفرتون و(3-0) أمام نوتنجهام فورست على الترتيب.

جوائز صلاح مع ليفربول

أضاف صلاح الجائزة رقم 64 له مع ليفربول في الكرة الإنجليزية، على النحو التالي..

- لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي (5) مرات، آخرها في أكتوبر 2023

- أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي مقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين (12) مرة، آخرها في أكتوبر 2023

- لاعب العام بإنجلترا مقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين (2) مرة، آخرها في 2021-2022

- لاعب العام بإنجلترا مقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم (2) مرة، آخرها في 2021

- لاعب العام بإنجلترا مقدمة من جماهير رابطة اللاعبين المحترفين (3) مرات، آخرها في 2021-2022

- لاعب العام في الدوري الإنجليزي (1) مرة، في 2017-2018

- الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي (3) مرات، آخرها في 2021-2022

- هدف الشهر في الدوري الإنجليزي (2) مرة، آخرها في أكتوبر 2021

- هدف الموسم في الدوري الإنجليزي (1) مرة، في 2021-2022

- أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي (1) مرة، 2021-2022

- فريق العام في الدوري الإنجليزي (3) مرات، آخرها في 2021-2022

- لاعب الموسم في ليفربول (3) مرات، آخرها 2021-2022

- لاعب الشهر في ليفربول (23) مرة، آخرها أكتوبر 2023

- هدف الموسم في ليفربول (3) مرات، آخرها 2022-2023