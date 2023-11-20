كوت ديفوار يزاحم الجابون على الصدارة بفوز سهل على جامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على منتخب جامبيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب بنجامين مكابا الوطني في دار السلام، ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

سجل الهدف الأول لمنتخب ساحل العاج كريستيان كوامي في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف سيكو فوفانا الثاني في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة تصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي الجابون في الوصافة بنفس الرصيد، وبوروندي في المركز الثالث بـ 3 نقاط، ثم كينيا وجامبيا وسيشل على الترتيب بدون أي نقاط.

ويلعب منتخب كوت ديفوار الذي يستضيف البطولة على أرضه يناير القادم في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات الجابون وبوروندي وكينيا وسيشل.