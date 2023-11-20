أرقام وحقائق من توهج منتخب مصر في توقف نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الحاوي:

حقق منتخب مصر الأول المراد من التوقف الدولي الحالي في نوفمبر، وانتصر في مباراتيه بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب مصر حقق العلامة الكاملة وخطف صدارة المجموعة الأولى، بفوزه أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون.

تألق صلاح وتريزيجيه

تألق الثنائي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه لعب دورًا رئيسيًا في انتصارات المنتخب الوطني خلال توقف نوفمبر.

هجوم الفراعنة توهج وسجل 8 أهداف، بواقع 6 في مرمى جيبوتي وهدفين أمام سيراليون.

وساهم قائد ليفربول في 5 أهداف بمفرده من الـ 8 الذي سجلهم هجوم منتخب مصر في شباك جيبوتي وسيراليون.

محمد صلاح سجل سوبر هاتريك في مرمى جيبوتي وفرض نفسه رجلًا للمباراة، كما بصم على ثنائية الفراعنة أمام سيراليون وصنع هدفًا لتريزيجيه.

بينما تريزيجيه وقع على 3 أهداف خلال مباراتي الفراعنة في توقف نوفمبر الحالي، حيث أحرز هدفًا ضمن سداسية جيبوتي، وسجل ثنائية الفوز أمام سيراليون.

منتخب مصر الأقوى في مجموعته

وأنهى منتخب مصر أول جولتين من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بتنصيب نفسه الأقوى في المجموعة الأولى.

الفراعنة حقق العلامة الكاملة بالفوز في المباراتين، كما أصبح أقوى خط هجوم وسجل 8 أهداف متفوقًا عن أقرب منافسيه غينيا بيساو، له هدفين فقط.

منتخب مصر أيضًا صاحب أقوى خط دفاع لعدم استقباله أي هدف حتى الأن، بالتساوي مع إثيوبيا الذي خاض مباراة واحدة ولم يستقبل أهداف أيضًا.

رقم قياسي لفيتوريا

ضرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أكثر من حجر ، الأول بالحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم والثاني بالفوز 3 مرات متتالية خارج مصر.

وخاض روي فيتوريا حتى الأن 13 مباراة مع منتخب مصر، فاز في 11 وتعادل مرة وخسر في مثلها.

وحافظ حتى الأن البرتغالي على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات الرسمية حيث إن هزيمته الوحيدة كانت وديًا ضد تونس

فوز الفراعنة جعل فيتوريا يحقق رقمًا لم يحدث منذ 7 سنوات وتحديدًا منذ عهد الأرجنتيني هيكتور كولر بل ويضربه بالفوز في أول في 3 مباريات خارج مصر.

واحتاج فيتوريا إلى 8 أشهر فقط لتحقيق الانتصار الثالث خارج الديار فيما حقق كوبر نفس الرقم في 13 شهرًا.

ويستأنف منتخب مصر مبارياته في تصفيات كأس العالم، خلال الفترة 3-11 يونيو 2024 بمواجهتي بوركينا فاسو ثم غينيا بيساو.

بينما يستعد الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، ويفتتح مبارياته بمواجهة موزمبيق، 14 يناير المقبل.