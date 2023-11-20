نهاية الرحلة مع ريال مدريد.. تقارير: أنشيلوتي مدربًا لمنتخب البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن مصير الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تمديد عقده مع ريال مدريد الإسباني الفترة القادمة.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2023/2024، حيث لم يحسم مدرب الريال مستقبله حتى الأن.

وأفادت شبكة "UOL" البرازيلية، أن أحد أعضاء الاتحاد البرازيلي، أكد أن أنشيلوتي لن يكمل مهمته مع ريال مدريد، ووقع على عقد تدريب منتخب البرازيل.

وأضافت شبكة "UOL" البرازيلية، أن نهاية عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في يونيو المقبل، ثم سيتولى تدريب السامبا، خاصة أن المدرب الإيطالي لم يوقع على عقود تمديد عقده مع ريال مدريد حتى 2025.

وتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد من 2013 حتى 2015، قبل أن يغادر ويعود مرة أخرى للتدريب عام 2021 وحتى الآن.