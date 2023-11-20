شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يجرى أشعة للاطمئنان على حالته فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش.
وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن رضا سليم سوف يجري أشعة نهاية الأسبوع الجاري للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي أجراها عقب تعرضه لكسر في الترقوة.
واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي.
ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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