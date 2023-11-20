شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يغادر مباراة فاركو والبنك الأهلي الودية بعد تعرض والده لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول، مباراة فاركو والبنك الأهلي الودية، للسفر إلى القاهرة، للاطمئنان على والده الذى يعاني من حالة صحية حرجة على أجهزة التنفس الصناعي فى الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة.

ورفض مسئولو نادي فاركو اتخاذ أي قرار برحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، بعد تراجع النتائج مؤخرا والهزيمة من الجونة وبلدية المحلة في آخر مباراتين رغم تحقيق المدرب انتصار مثير على حساب الإسماعيلي في أول مباراة يظهر فيها.

ومنح مجلس إدارة فاركو الفرصة للمدرب حتى نهاية 2023، وتحديدا مع التوقف الدولي الذى يبدأ في الثاني من يناير المقبل استعدادا لمشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وقر المجلس أنه في حال لم تلب النتائج طموحاتهم سيكون هناك قرار بالتغيير على الصعيد الفني، وإذا ما تحسنت النتائج سيستمر المدرب في منصبه مع توفير احتياجاته من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية.

ووجه خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو، تحذيرات شديدة للاعبين من الاستسلام للإيقاع البطىء في مباريات الفريق الأول، بعدما تلقى فاركو هزيمتين في آخر جولتين من بطولة الدوري.

وأكد خالد جلال للاعبين أن الفترة المقبلة لا تحتمل التقصير من أي لاعب، موضحا أنه سيحسم مصير التغييرات المرتقبة في تشكيل الفريق بناء على ما يؤديه اللاعبون من تدريبات في فترة التوقف.