شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يركز على الجوانب البدنية في مران الإثنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار ‏التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، التي تبدأ ‏بمباراة ميدياما الغاني.‏

وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش، ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية ‏والخططية خلال تدريبات الكرة.‏

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي