شكرا لقرائتكم خبر عن طارق خيرى: سيدات سلة الأهلى فرضن شخصيتهن فى مباراة السوبر.. ونعد بكل البطولات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على حساب الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بختام منافسات البطولة.
وأوضح أن الفريق حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، بعد أن فرض شخصيته من البداية، وتدارك الأخطاء التي وقعت خلال الفترة الماضية، لينجح في التتويج ببطولة غالية.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة كان له دور كبير في تحفيز الجهاز الفني واللاعبات خلال جلسته الأخيرة التي أكد خلالها ثقته الكبيرة في قدرات الجميع، وهو ما كان له دور كبير في حسم اللقب.
وشدد خيري على أن الفريق سوف يبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة من أجل الفوز بكل البطولات، وتعويض الجماهير عن خسارة لقب دوري المرتبط.
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