شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة طنطا استعدادًا لمواجهة دكرنس بدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو أنور، المدير الفني لفريق طنطا، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فريق دكرنس، المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دورى المحترفين لهذا الموسم.



وجاءت قائمة فريق طنطا لمواجهة النجوم كالتالى:



حراسة المرمى: أحمد الشيخ، مصطفى الكومى، علاء النجار

الدفاع: الحسينى سمير، فارس طارق، أحمد على، ساهر زيادة، شريف مجدى، شهاب فتحى

الوسط: حسام غالى، أحمد السيد، حسون محمد، إبراهيم جمال، محمد حسام، محمد حموشة، أحمد الشامى، محمد رمضان، شيكا، أقطاي عبد الله

الهجوم: محمد عاطف، نانا أنتوى، عبد الرحمن الدح.



قائمة فريق طنطا

ويحتل فريق طنطا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 11 نقاط من 8 مباريات لعبها حتى الآن، حيث فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مواجهتين وخسر فى 3 لقاءات، سجل لاعبو طنطا 13 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.