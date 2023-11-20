شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك وسموحة والصيد فى سادس جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

هذه الجولة لقاءات فوز كل من الزمالك على الطيران 3/0 وسموحة على هليوبوليس 3/0 واودى دجلة على دلفى 3/0 والزهور على 6 أكتوبر 3/0 والصيد على الاتحاد السكندرى 3/0 الأهلى على الواى بنتيجة 3/0 وسبورتنج على المقاولون 3/0 والشمس على أصحاب الجياد 3/1.

شهدت الجولة الخامسة فوز كل من، دلفى على الجياد 3/1 والاتحاد على الواى 3 /0 ووادى دجلة على الصيد 3 /2 والأهلى على الشمس 3 /1 و6 أكتوب بر على هليوبوليس 3 /2 وسبورتنج على الطيران 3/0 والزهور على المقاولون 3 /2 و الزمالك على سموحة 3 /0.

فيما تشهد الجولة المقبلة المقرر لها يوم الجمعة القادم لقاءات بين كلا من، الشمس مع وادى دجلة و دلفى مع الصيد و الاتحادالسكندرى مع الأهلى و الواى وأصحاب الجياد بالمجموعة الأولى، وسموحة مع الزهور و6 أكتوبر مع المقاولون و سبورتنج مع الزمالك و الطيران مع هليوبوليس بالمجموعة الثانية.