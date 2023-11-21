الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم (آسيا)
البحرين - الإمارات 19:45
النيبال - اليمن 17:15
بنغلاديش - لبنان 15:45
الصين - كوريا الجنوبية 16:00
فيتنام - العراق 16:00
الهند - قطر 17:30
أوزبكستان - إيران 17:00
فلسطين - أستراليا 18:00
قيرغيزستان - عمان 18:00
سورية - اليابان 18:45
الأردن - السعودية 20:00
أفغانستان - الكويت 21:00
تصفيات كأس العالم (إفريقيا)
ليبيا - الكاميرون 20:00
تنزانيا - المغرب 23:00
تصفيات أمم أوروبا 2024
كرواتيا - أرمينيا 23:45
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