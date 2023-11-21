اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم (آسيا)

البحرين - الإمارات 19:45

النيبال - اليمن 17:15

بنغلاديش - لبنان 15:45

الصين - كوريا الجنوبية 16:00

فيتنام - العراق 16:00

الهند - قطر 17:30

أوزبكستان - إيران 17:00

فلسطين - أستراليا 18:00

قيرغيزستان - عمان 18:00

سورية - اليابان 18:45

الأردن - 20:00

أفغانستان - الكويت 21:00

تصفيات كأس العالم (إفريقيا)

ليبيا - الكاميرون 20:00

تنزانيا - المغرب 23:00

تصفيات أمم أوروبا 2024

كرواتيا - أرمينيا 23:45

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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