الامارات | شباب الأهلي يوجه البوصلة نحو «الشمال» في «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق شباب الأهلي الساعة الثامنة من مساء، اليوم، ضيفاً على الشمال القطري، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من بطولة «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة عن المنطقة الخليجية.

ويعود شباب الأهلي للمشاركة في البطولة للموسم الثاني على التوالي، بعد مشاركة مثمرة العام الماضي في النسخة الأولى، نجح خلالها «فرسان السلة» في العبور للأدوار النهائية، في بطولة تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلتي ذهاب وإياب، لكلتا مجموعتي منطقتي الخليج، وغرب آسيا.

وينافس شباب الأهلي في ثاني مجموعات المنطقة الخليجية، التي تضم بجواره الشمال القطري، وحامل لقب النسخة الأولى المنامة البحريني، وكاظمة الكويتي، فيما تضم المجموعة الأولى للمنطقة ذاتها، الكويت الكويتي، وأهلي جدة السعودي، والريان القطري، والمحرق البحريني.

ويتطلع شباب الأهلي في مواجهة الوافد الجديد على أروقة البطولة فريق الشمال القطري، إلى تسجيل انطلاقة قوية، وتكرار الأداء الذي قدمه في نسخة العام الماضي، حين نجحوا في اعتلاء صدارة ذهاب الدور التمهيدي.

ويعول مدرب شباب الأهلي، التونسي وليد زريدة، في المواجهة الافتتاحية، على عناصر الخبرة، يتقدمهم الشقيقان سعيد ومحمد مبارك، بجانب الدولي قيس عمر، والمحترف الأميركي نيكولاس مينراث.

وتبدو مهمة بطل الدوري الإماراتي صعبة لاجتياز ضربة بداية النسخة الثانية، في ظل تقارب المستويات الفنية التي تجمعه مع الشمال القطري الذي يضم العديد من عناصر الخبرة التي قادت فريقها لإنهاء الدوري القطري للموسم الماضي في مركز الوصافة، ومن خلفهم محترفون أجانب على مستوى عالٍ، يبرز منهم الأميركي جيمس هاريس، الذي أظهر معدلات تسجيل مرتفعة في مباراته الأخيرة منتصف هذا الشهر أمام فريق السد، وحصوله على لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 22 نقطة.