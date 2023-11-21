الامارات | الفجيرة للفنون القتالية يحصد لقب البطولة العربية للجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية للجودو التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الجودو، وإشراف الاتحاد العربي، في مجمّع زايد الرياضي.

وأسفرت النتائج عن فوز نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب بطولة الفرق، بجانب بطولتي البنات الواعدات والشباب، وجاء فريق نادي الشارقة الرياضي بالمركز الثاني، واتحاد كلباء بالمركز الثالث.

وفي ختام البطولة، توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بحضور عدد من القيادات الرياضية، الفائزين الأوائل بالكؤوس والميداليات.

من جهته، قال رئيس اتحاد الجودو محمد بن ثعلوب الدرعي، في تصريحات صحافية: «نهنئ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على نجاح البطولة العربية للجودو التي استضافها نادي الفجيرة للفنون القتالية وسخر لها كل متطلبات النجاح استثماراً للاهتمام والدعم والرعاية الكريمة، ما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات، في ظل متابعة اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي».