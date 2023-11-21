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الامارات | الإصابة تبعد المنصوري عن منتخب الدراجات في بطولة العرب   

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محمد أبوإسماعيل – القاهرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد المنصوري عن منتخب الدراجات في بطولة العرب    والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض دراج منتخب الإمارات جابر المنصوري لإصابة قوية خلال مشاركته في سباق جران فوندو أبوظبي السبت الماضي، ليتأكد غيابه عن بعثة المنتخب المشاركة في البطولة العربية للمضمار التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

وتشهد البطولة مشاركة خمسة منتخبات، هي: الإمارات والسعودية وقطر والجزائر ومصر، وهي بطولة تم تسجيلها في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»: «تعرض جابر المنصوري لكسر في الترقوة، وقد أجرى عملية جراحية أول من أمس في الإمارات».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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