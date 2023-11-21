الامارات | بينتو يراهن على مبخوت وكايو وليما لعبور البحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهة صعبة أمام نظيره البحريني عند الساعة 19:45 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على استاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، في وقت يراهن المدرب البرتغالي باولو بينتو على القوة الهجومية الضاربة للمنتخب بقيادة علي مبخوت وكايو وفابيو ليما لتصدر المجموعة. ويطمح الأبيض إلى ترسيخ عقدة تفوقه على المنتخب البحريني على صعيد المواجهات الآسيوية التي جمعت بينهما تاريخياً، إذ تُعد المواجهة السابعة التي تجمع بينهما بعدما التقيا سابقاً في ست مواجهات آسيوية منها مباراتان في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا ومثلهما في نهائيات كأس آسيا، وكذلك مباراتان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، إذ فاز الأبيض في خمس مواجهات وتعادل في واحدة. ويتسلح الأبيض بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير الذي حققه على منتخب نيبال بأربعة أهداف نظيفة، ويأمل المنتخب في حصد نقاط المباراة ورفع رصيده إلى ست نقاط والانفراد بصدارة المجموعة التي يتشارك فيها مع البحريني برصيد ثلاث نقاط لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف، كما يلتقي منتخبا اليمن ونيبال في المركزين الثالث والرابع دون نقاط. ويفقد المنتخب في هذه المباراة جهود اللاعب طحنون الزعابي بعدما أثبتت الفحوص الطبية إصابته بقطع في العضلة الأمامية. ويتوقع أن يخوض المنتخب المباراة بالتشكيلة نفسها التي خاضت مباراة نيبال مع إمكانية إجراء تغييرات طفيفة حسب الرؤية الفنية للمدرب وحسب ظروف المباراة وأهميتها بالنسبة للمنتخب. وفي المقابل، أنهى المنتخب البحريني الذي يقوده المدرب الإسباني خوان بيتزي، تحضيراته بعدما استهل مشواره في التصفيات بالفوز على اليمن بهدفين نظيفين.

الصافرة الإماراتية تُدير مباراتين في المجموعة الخامسة

كلّفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي قضاة ملاعب إماراتيين لإدارة مواجهتي اليوم في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كاس آسيا 2027. وقال اتحاد الكرة في بيان إن طاقم التحكيم الإماراتي المونديالي بقيادة حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن سيدير مباراة أوزبكستان وإيران، ويعاونه محمد أحمد (مساعداً أول) وحسن المهري (مساعداً ثانياً). وفي المجموعة ذاتها، تم تكليف الطاقم الدولي المكون من عادل النقبي (حكم ساحة) وعلي راشد (مساعداً أول) سبت عبيد (مساعداً ثانياً) لإدارة مباراة هونغ كونغ وتركمانستان.

طاقم تحكيم سعودي يُدير المباراة

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقماً دولياً سعودياً لإدارة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره البحريني، ويتكوّن طاقم حكام المباراة من محمد خالد الهويش (حكم ساحة) وخلف زيد الشمري (مساعداً أول) وياسر عبدالله السلطان (مساعداً ثانياً) وفيصل سليمان البلوي (حكماً رابعاً)، والماليزي سوبرامانيام سيليراجين (مٌقيّم الحكام)، والمالديفي عبدالحميد عبدالغفور (مراقب المباراة).

الاتحاد البحريني يُوفر 4000 تذكرة مجانية لجمهور الأبيض

وفّر الاتحاد البحريني 4000 تذكرة مجانية لجماهير الأبيض في استاد البحرين الوطني، خلال المباراة المرتقبة.

وقال اتحاد الكرة الإماراتي في بيان، إنه «تم تخصيص يمين المقصورة بالكامل، والتي تضم 4000 مقعداً لجماهير المنتخب، حيث سيكون الدخول من البوابة الخارجية رقم (2)».

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